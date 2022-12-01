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01 كانون الأول 2022 - 02:28
01/12/2022 02:28:38
جيمي جبور للـLBCI: الاسم لن يكون وليد قرار من التيار وحده بل اتفاق بين السلطة السياسية وخيارنا المر حاليا الورقة البيضاء الى حين وجود اسم جدي فخيار طرح بارود او غيره لم نلجأ اليه لأن حرق واللعب بالاسماء غير مطلوب في هذه المرحلة
جيمي جبور للـLBCI: الاسم لن يكون وليد قرار من التيار وحده بل اتفاق بين السلطة السياسية وخيارنا المر حاليا الورقة البيضاء الى حين وجود اسم جدي فخيار طرح بارود او غيره لم نلجأ اليه لأن حرق واللعب بالاسماء غير مطلوب في هذه المرحلة
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LBCI News Lebanon
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