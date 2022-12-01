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01 كانون الأول 2022 - 02:28
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جيمي جبور للـLBCI: الاسم لن يكون وليد قرار من التيار وحده بل اتفاق بين السلطة السياسية وخيارنا المر حاليا الورقة البيضاء الى حين وجود اسم جدي فخيار طرح بارود او غيره لم نلجأ اليه لأن حرق واللعب بالاسماء غير مطلوب في هذه المرحلة

جيمي جبور للـLBCI: الاسم لن يكون وليد قرار من التيار وحده بل اتفاق بين السلطة السياسية وخيارنا المر حاليا الورقة البيضاء الى حين وجود اسم جدي فخيار طرح بارود او غيره لم نلجأ اليه لأن حرق واللعب بالاسماء غير مطلوب في هذه المرحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاسم,للـLBCI,جبور,جيمي,
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جيمي جبور للـLBCI: الاسم لن يكون وليد قرار من التيار وحده بل اتفاق بين السلطة السياسية وخيارنا المر حاليا الورقة البيضاء الى حين وجود اسم جدي فخيار طرح بارود او غيره لم نلجأ اليه لأن حرق واللعب بالاسماء غير مطلوب في هذه المرحلة
Lebanon News
 
 
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