سجيع عطية للـLBCI: تكتل الاعتدال الوطني سيصوت بـ"لبنان الجديد" لكن الاسبوع المقبل سيكون لنا موقف آخر إذا لم يجدّ أي شيء بالمشاورات الثنائية التي يقوم بها بري