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01 كانون الأول 2022 - 02:39
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سجيع عطية للـLBCI: تكتل الاعتدال الوطني سيصوت بـ"لبنان الجديد" لكن الاسبوع المقبل سيكون لنا موقف آخر إذا لم يجدّ أي شيء بالمشاورات الثنائية التي يقوم بها بري

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سجيع عطية للـLBCI: تكتل الاعتدال الوطني سيصوت بـ&quot;لبنان الجديد&quot; لكن الاسبوع المقبل سيكون لنا موقف آخر إذا لم يجدّ أي شيء بالمشاورات الثنائية التي يقوم بها بري
Lebanon News
 
 
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