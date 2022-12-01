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01 كانون الأول 2022 - 02:39
01/12/2022 02:39:28
سجيع عطية للـLBCI: تكتل الاعتدال الوطني سيصوت بـ"لبنان الجديد" لكن الاسبوع المقبل سيكون لنا موقف آخر إذا لم يجدّ أي شيء بالمشاورات الثنائية التي يقوم بها بري
سجيع عطية للـLBCI: تكتل الاعتدال الوطني سيصوت بـ"لبنان الجديد" لكن الاسبوع المقبل سيكون لنا موقف آخر إذا لم يجدّ أي شيء بالمشاورات الثنائية التي يقوم بها بري
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