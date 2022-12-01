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01 كانون الأول 2022 - 02:45
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سجيع عطية للـLBCI: نحاول توسيع المساحة الوسطية بين أكبر عدد ممكن من النواب وبالقانون والمنطق لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بالتوافق

سجيع عطية للـLBCI: نحاول توسيع المساحة الوسطية بين أكبر عدد ممكن من النواب وبالقانون والمنطق لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بالتوافق Lebanon, news ,lbci ,أخبار توسيع,نحاول,للـLBCI,عطية,سجيع,
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سجيع عطية للـLBCI: نحاول توسيع المساحة الوسطية بين أكبر عدد ممكن من النواب وبالقانون والمنطق لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بالتوافق
Lebanon News
 
 
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