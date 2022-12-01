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01 كانون الأول 2022 - 02:45
01/12/2022 02:45:10
سجيع عطية للـLBCI: نحاول توسيع المساحة الوسطية بين أكبر عدد ممكن من النواب وبالقانون والمنطق لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بالتوافق
سجيع عطية للـLBCI: نحاول توسيع المساحة الوسطية بين أكبر عدد ممكن من النواب وبالقانون والمنطق لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بالتوافق
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LBCI News Lebanon
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