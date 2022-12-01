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01 كانون الأول 2022 - 03:30
01/12/2022 03:30:31
حنكش للـLBCI: اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران
حنكش للـLBCI: اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران
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