آخر الأخبار
01 كانون الأول 2022 - 03:30
Back

حنكش للـLBCI: اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران

حنكش للـLBCI: اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران Lebanon, news ,lbci ,أخبار الذي,اللقاء,للـLBCI,حنكش,
episodes
حنكش للـLBCI: اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً