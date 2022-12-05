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05 كانون الأول 2022 - 04:13
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درغام للـLBCI: معروف من يُطيّر جلسات المجلس النيابي وهم من غير المسيحيين وعلى المسيحيين أنفسهم أن يجلسوا سويًا ويتناقشوا للتوصل الى مرشح مقبول من الجميع

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درغام للـLBCI: معروف من يُطيّر جلسات المجلس النيابي وهم من غير المسيحيين وعلى المسيحيين أنفسهم أن يجلسوا سويًا ويتناقشوا للتوصل الى مرشح مقبول من الجميع
Lebanon News
 
 
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