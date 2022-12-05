حجار: الحكومة أصبحت مستقيلة وبعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحكومة لم تنل الثقة وكان علينا ومن الأجدى ان نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا لكيفية ادارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية