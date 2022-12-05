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05 كانون الأول 2022 - 13:02
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الجيش الروسي: طائرتان مسيرتان من جانب القوات الأوكرانية هاجمتا قاعدتين جويتين روسيتين

الجيش الروسي: طائرتان مسيرتان من جانب القوات الأوكرانية هاجمتا قاعدتين جويتين روسيتين Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسيرتان,طائرتان,الروسي,الجيش,
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الجيش الروسي: طائرتان مسيرتان من جانب القوات الأوكرانية هاجمتا قاعدتين جويتين روسيتين
Lebanon News
 
 
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