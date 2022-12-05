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05 كانون الأول 2022 - 16:42
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سامر غمرون أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث في المفكرة القانونية لـ#عشرين_30: في السنوات الـ 25 الأخيرة تم تفريغ الإدارة من الموظفين وهناك تجاهل لأقدمية الموظف وإعطاء أفضلية للمقرّبين من السياسيين

سامر غمرون أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث في المفكرة القانونية لـ#عشرين_30: في السنوات الـ 25 الأخيرة تم تفريغ الإدارة من الموظفين وهناك تجاهل لأقدمية الموظف وإعطاء أفضلية للمقرّبين من السياسيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار محاضر,أستاذ,غمرون,سامر,
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سامر غمرون أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث في المفكرة القانونية لـ#عشرين_30: في السنوات الـ 25 الأخيرة تم تفريغ الإدارة من الموظفين وهناك تجاهل لأقدمية الموظف وإعطاء أفضلية للمقرّبين من السياسيين
Lebanon News
 
 
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