سامر غمرون أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث في المفكرة القانونية لـ#عشرين_30: في السنوات الـ 25 الأخيرة تم تفريغ الإدارة من الموظفين وهناك تجاهل لأقدمية الموظف وإعطاء أفضلية للمقرّبين من السياسيين