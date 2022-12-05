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05 كانون الأول 2022 - 16:42
05/12/2022 16:42:55
سامر غمرون أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث في المفكرة القانونية لـ#عشرين_30: في السنوات الـ 25 الأخيرة تم تفريغ الإدارة من الموظفين وهناك تجاهل لأقدمية الموظف وإعطاء أفضلية للمقرّبين من السياسيين
سامر غمرون أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف وباحث في المفكرة القانونية لـ#عشرين_30: في السنوات الـ 25 الأخيرة تم تفريغ الإدارة من الموظفين وهناك تجاهل لأقدمية الموظف وإعطاء أفضلية للمقرّبين من السياسيين
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LBCI News Lebanon
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