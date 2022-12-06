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06 كانون الأول 2022 - 09:44
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تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات بعد ان تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري تأجيلها إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة

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تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات بعد ان تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري تأجيلها إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة
Lebanon News
 
 
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