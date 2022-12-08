وائل أبو فاعور للـLBCI: من الواضح أن هناك مشكلة لكنها تحت السيطرة ولا أعتقد ان الامور آيلة الى تغيير في المشهد السياسي ولا يبدو أن هناك تدخل خارجي حتى الساعة