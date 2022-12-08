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08 كانون الأول 2022 - 04:36
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وائل أبو فاعور للـLBCI: من الواضح أن هناك مشكلة لكنها تحت السيطرة ولا أعتقد ان الامور آيلة الى تغيير في المشهد السياسي ولا يبدو أن هناك تدخل خارجي حتى الساعة

وائل أبو فاعور للـLBCI: من الواضح أن هناك مشكلة لكنها تحت السيطرة ولا أعتقد ان الامور آيلة الى تغيير في المشهد السياسي ولا يبدو أن هناك تدخل خارجي حتى الساعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,فاعور,وائل,
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وائل أبو فاعور للـLBCI: من الواضح أن هناك مشكلة لكنها تحت السيطرة ولا أعتقد ان الامور آيلة الى تغيير في المشهد السياسي ولا يبدو أن هناك تدخل خارجي حتى الساعة
Lebanon News
 
 
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