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08 كانون الأول 2022 - 05:28
08/12/2022 05:28:56
الوكالة الوطنية: الجيش عمل على فتح الطريق في الصيفي باتجاه الدورة بعد تفاوض مع المحتجين والعمل جار على فتح الطريق في الاتجاهين
الوكالة الوطنية: الجيش عمل على فتح الطريق في الصيفي باتجاه الدورة بعد تفاوض مع المحتجين والعمل جار على فتح الطريق في الاتجاهين
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LBCI News Lebanon
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