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08 كانون الأول 2022 - 05:28
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الوكالة الوطنية: الجيش عمل على فتح الطريق في الصيفي باتجاه الدورة بعد تفاوض مع المحتجين والعمل جار على فتح الطريق في الاتجاهين

الوكالة الوطنية: الجيش عمل على فتح الطريق في الصيفي باتجاه الدورة بعد تفاوض مع المحتجين والعمل جار على فتح الطريق في الاتجاهين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: الجيش عمل على فتح الطريق في الصيفي باتجاه الدورة بعد تفاوض مع المحتجين والعمل جار على فتح الطريق في الاتجاهين
Lebanon News
 
 
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