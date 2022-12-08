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08 كانون الأول 2022 - 05:48
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إيهاب مطر: نريد رئيساً قادراً أن يقوم بالاصلاحات اللازمة ولديه خطة لاعادة بناء الدولة واعادة العلاقات مع الدّول العربيّة وبحاجة أن يكون لدينا رئيس جمهورية منسجم مع رئيس الحكومة المقبل

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إيهاب مطر: نريد رئيساً قادراً أن يقوم بالاصلاحات اللازمة ولديه خطة لاعادة بناء الدولة واعادة العلاقات مع الدّول العربيّة وبحاجة أن يكون لدينا رئيس جمهورية منسجم مع رئيس الحكومة المقبل
Lebanon News
 
 
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