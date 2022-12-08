آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 05:50
Back

عماد الحوت: اخذنا خيار التصويت لورقة "لبنان الجديد" لنقول اننا نريد معايير واضحة للرئيس المقبل

عماد الحوت: اخذنا خيار التصويت لورقة "لبنان الجديد" لنقول اننا نريد معايير واضحة للرئيس المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار التصويت,خيار,اخذنا,الحوت,عماد,
episodes
عماد الحوت: اخذنا خيار التصويت لورقة &quot;لبنان الجديد&quot; لنقول اننا نريد معايير واضحة للرئيس المقبل
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً