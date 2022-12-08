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08 كانون الأول 2022 - 05:50
08/12/2022 05:50:24
عماد الحوت: اخذنا خيار التصويت لورقة "لبنان الجديد" لنقول اننا نريد معايير واضحة للرئيس المقبل
عماد الحوت: اخذنا خيار التصويت لورقة "لبنان الجديد" لنقول اننا نريد معايير واضحة للرئيس المقبل
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LBCI News Lebanon
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