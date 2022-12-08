آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 05:51
08/12/2022 05:51:22
عماد الحوت: لا فريق بإمكانه أن يفرض اي رئيس على فريق آخر وهناك دينامية تشاور أصبحت ضرورية أكثر من اي وقت مضى
عماد الحوت: لا فريق بإمكانه أن يفرض اي رئيس على فريق آخر وهناك دينامية تشاور أصبحت ضرورية أكثر من اي وقت مضى
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بإمكانه,فريق,الحوت,عماد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً