عماد الحوت: اليوم وبعد 9 جلسات الحقيقة أصبحت واضحة أمام الجميع ودينمية التشاور أصبحت ضرورة لكي نستطيع الوصول الى إسم واتمنى على مكونات المجلس أن تبادر في اتجاه الحوار الذي اطلقه بري