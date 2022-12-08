آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 05:51
Back

عماد الحوت: اليوم وبعد 9 جلسات الحقيقة أصبحت واضحة أمام الجميع ودينمية التشاور أصبحت ضرورة لكي نستطيع الوصول الى إسم واتمنى على مكونات المجلس أن تبادر في اتجاه الحوار الذي اطلقه بري

عماد الحوت: اليوم وبعد 9 جلسات الحقيقة أصبحت واضحة أمام الجميع ودينمية التشاور أصبحت ضرورة لكي نستطيع الوصول الى إسم واتمنى على مكونات المجلس أن تبادر في اتجاه الحوار الذي اطلقه بري Lebanon, news ,lbci ,أخبار وبعد,الحوت,عماد,
episodes
عماد الحوت: اليوم وبعد 9 جلسات الحقيقة أصبحت واضحة أمام الجميع ودينمية التشاور أصبحت ضرورة لكي نستطيع الوصول الى إسم واتمنى على مكونات المجلس أن تبادر في اتجاه الحوار الذي اطلقه بري
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً