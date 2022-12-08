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08 كانون الأول 2022 - 05:51
08/12/2022 05:51:47
عماد الحوت: اليوم وبعد 9 جلسات الحقيقة أصبحت واضحة أمام الجميع ودينمية التشاور أصبحت ضرورة لكي نستطيع الوصول الى إسم واتمنى على مكونات المجلس أن تبادر في اتجاه الحوار الذي اطلقه بري
عماد الحوت: اليوم وبعد 9 جلسات الحقيقة أصبحت واضحة أمام الجميع ودينمية التشاور أصبحت ضرورة لكي نستطيع الوصول الى إسم واتمنى على مكونات المجلس أن تبادر في اتجاه الحوار الذي اطلقه بري
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LBCI News Lebanon
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