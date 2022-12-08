آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 06:10
08/12/2022 06:10:54
ميشال معوّض: لا افهم لماذا نقفل محضر الجلسة فنحن يجب ان نكون اليوم في الدورة التاسعة ويجب الصمود لأن هذا "الملل والقرف" مقصود تمهيداً لاخضاعنا وفرض مرشّح
ميشال معوّض: لا افهم لماذا نقفل محضر الجلسة فنحن يجب ان نكون اليوم في الدورة التاسعة ويجب الصمود لأن هذا "الملل والقرف" مقصود تمهيداً لاخضاعنا وفرض مرشّح
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لماذا,افهم,معوّض,ميشال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً