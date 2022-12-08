آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 06:10
Back

ميشال معوّض: لا افهم لماذا نقفل محضر الجلسة فنحن يجب ان نكون اليوم في الدورة التاسعة ويجب الصمود لأن هذا "الملل والقرف" مقصود تمهيداً لاخضاعنا وفرض مرشّح

ميشال معوّض: لا افهم لماذا نقفل محضر الجلسة فنحن يجب ان نكون اليوم في الدورة التاسعة ويجب الصمود لأن هذا "الملل والقرف" مقصود تمهيداً لاخضاعنا وفرض مرشّح Lebanon, news ,lbci ,أخبار لماذا,افهم,معوّض,ميشال,
episodes
ميشال معوّض: لا افهم لماذا نقفل محضر الجلسة فنحن يجب ان نكون اليوم في الدورة التاسعة ويجب الصمود لأن هذا &quot;الملل والقرف&quot; مقصود تمهيداً لاخضاعنا وفرض مرشّح
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً