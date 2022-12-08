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08 كانون الأول 2022 - 09:30
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خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية ‫الصين الشعبية يوقعان بحضور ‫ولي العهد‬ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية ‫الصين الشعبية يوقعان بحضور ‫ولي العهد‬ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين Lebanon, news ,lbci ,أخبار جمهورية,ورئيس,الشريفين,الحرمين,خادم,
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خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية ‫الصين الشعبية يوقعان بحضور ‫ولي العهد‬ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين
Lebanon News
 
 
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