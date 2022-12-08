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08 كانون الأول 2022 - 09:30
08/12/2022 09:30:38
خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الصين الشعبية يوقعان بحضور ولي العهد اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين
خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الصين الشعبية يوقعان بحضور ولي العهد اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين
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LBCI News Lebanon
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