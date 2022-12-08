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08 كانون الأول 2022 - 15:40
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وزير السياحة للـLBCI: نحن في وضع اقتصادي مزري ولكن يجب أن نكون إيجابيين فالإيجابية تولّد ايجابية واللبناني جبّار رغم كل الظروف التي مرّت عليه

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وزير السياحة للـLBCI: نحن في وضع اقتصادي مزري ولكن يجب أن نكون إيجابيين فالإيجابية تولّد ايجابية واللبناني جبّار رغم كل الظروف التي مرّت عليه
Lebanon News
 
 
 
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