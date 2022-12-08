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08 كانون الأول 2022 - 17:04
08/12/2022 17:04:37
وزير السياحة للـLBCI: حملتنا السياحية الشتوية مستمرة لشهر آذار وهي ليست لفترة عيد الميلاد فقط
وزير السياحة للـLBCI: حملتنا السياحية الشتوية مستمرة لشهر آذار وهي ليست لفترة عيد الميلاد فقط
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