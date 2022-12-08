آخر الأخبار
08 كانون الأول 2022 - 17:29
08/12/2022 17:29:21
وزير السياحة عبر الـLBCI متوجّها الى أعضاء المجلس النيابي: أطلب منكم الوفاء بوعودكم التي على أساسها انتخبكم الشعب اللبناني والذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية
وزير السياحة عبر الـLBCI متوجّها الى أعضاء المجلس النيابي: أطلب منكم الوفاء بوعودكم التي على أساسها انتخبكم الشعب اللبناني والذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار متوجّها,الـLBCI,السياحة,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً