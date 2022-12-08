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08 كانون الأول 2022 - 17:29
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وزير السياحة عبر الـLBCI متوجّها الى أعضاء المجلس النيابي: أطلب منكم الوفاء بوعودكم التي على أساسها انتخبكم الشعب اللبناني والذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية

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وزير السياحة عبر الـLBCI متوجّها الى أعضاء المجلس النيابي: أطلب منكم الوفاء بوعودكم التي على أساسها انتخبكم الشعب اللبناني والذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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