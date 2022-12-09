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09 كانون الأول 2022 - 07:24
09/12/2022 07:24:59
الراعي في دردشة تعليقا على انعقاد جلسة مجلس الوزراء: لم يكن يجب أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء خصوصا أن أطرافا عدة كانت غائبة
الراعي في دردشة تعليقا على انعقاد جلسة مجلس الوزراء: لم يكن يجب أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء خصوصا أن أطرافا عدة كانت غائبة
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LBCI News Lebanon
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