الراعي تعليقا على كلام باسيل حول إمكان عقد حوار مسيحي في بكركي: لطالما كنا دعاة حوار ولا حل الا بالحوار بين الاطراف فإما بحوار ثنائي بيني وبين كل طرف وإما بحوار جامع والحوار الجامع تتخلله صعوبات