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09 كانون الأول 2022 - 07:25
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الراعي تعليقا على كلام باسيل حول إمكان عقد حوار مسيحي في بكركي: لطالما كنا دعاة حوار ولا حل الا بالحوار بين الاطراف فإما بحوار ثنائي بيني وبين كل طرف وإما بحوار جامع والحوار الجامع تتخلله صعوبات

الراعي تعليقا على كلام باسيل حول إمكان عقد حوار مسيحي في بكركي: لطالما كنا دعاة حوار ولا حل الا بالحوار بين الاطراف فإما بحوار ثنائي بيني وبين كل طرف وإما بحوار جامع والحوار الجامع تتخلله صعوبات Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل,كلام,تعليقا,الراعي,
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الراعي تعليقا على كلام باسيل حول إمكان عقد حوار مسيحي في بكركي: لطالما كنا دعاة حوار ولا حل الا بالحوار بين الاطراف فإما بحوار ثنائي بيني وبين كل طرف وإما بحوار جامع والحوار الجامع تتخلله صعوبات
Lebanon News
 
 
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