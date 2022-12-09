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09 كانون الأول 2022 - 09:36
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وزير الطاقة والمياه وليد فياض غادر في زيارة رسمية الى باريس حيث سيلتقي عددا من السياسيين والمسؤولين في كبريات الشركات وسيشارك في مؤتمر ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط UFM

وزير الطاقة والمياه وليد فياض غادر في زيارة رسمية الى باريس حيث سيلتقي عددا من السياسيين والمسؤولين في كبريات الشركات وسيشارك في مؤتمر ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط UFM Lebanon, news ,lbci ,أخبار فياض,وليد,والمياه,الطاقة,وزير,
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وزير الطاقة والمياه وليد فياض غادر في زيارة رسمية الى باريس حيث سيلتقي عددا من السياسيين والمسؤولين في كبريات الشركات وسيشارك في مؤتمر ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط UFM
Lebanon News
 
 
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