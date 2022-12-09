وزير الطاقة والمياه وليد فياض غادر في زيارة رسمية الى باريس حيث سيلتقي عددا من السياسيين والمسؤولين في كبريات الشركات وسيشارك في مؤتمر ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط UFM