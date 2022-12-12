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12 كانون الأول 2022 - 08:29
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بوصعب: لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين "واللي عم يتناقش كتير دقيق"

بوصعب: لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين "واللي عم يتناقش كتير دقيق" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المصارف,محاصرة,يمكننا,بوصعب,
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بوصعب: لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين &quot;واللي عم يتناقش كتير دقيق&quot;
Lebanon News
 
 
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