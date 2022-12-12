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12 كانون الأول 2022 - 08:29
12/12/2022 08:29:02
بوصعب: لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين "واللي عم يتناقش كتير دقيق"
بوصعب: لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين "واللي عم يتناقش كتير دقيق"
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LBCI News Lebanon
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