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12 كانون الأول 2022 - 08:33
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معلومات للـLBCI: النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ستستأنف أمام الهيئة الإتهامية قرار القاضي نقولا منصور الذي ابطل فيه محضر التحقيق الذي أجرته القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم

معلومات للـLBCI: النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ستستأنف أمام الهيئة الإتهامية قرار القاضي نقولا منصور الذي ابطل فيه محضر التحقيق الذي أجرته القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإستئنافية,العامة,النيابة,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ستستأنف أمام الهيئة الإتهامية قرار القاضي نقولا منصور الذي ابطل فيه محضر التحقيق الذي أجرته القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم
Lebanon News
 
 
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