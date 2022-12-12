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12 كانون الأول 2022 - 15:38
12/12/2022 15:38:56
وزير المالية يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": القراران لإحتساب ضريبة الدخل عرضة لتغيير أساسي وهناك خلاف في فهم الموضوع ويجب أن نفهم تفاصيل ميزانية 2022 التي ركزت على صحة ودخل الناس
وزير المالية يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": القراران لإحتساب ضريبة الدخل عرضة لتغيير أساسي وهناك خلاف في فهم الموضوع ويجب أن نفهم تفاصيل ميزانية 2022 التي ركزت على صحة ودخل الناس
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LBCI News Lebanon
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