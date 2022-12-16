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16 كانون الأول 2022 - 04:06
16/12/2022 04:06:33
فارس سعيد للـLBCI: ما حصل هو رسالة تم توجيهها الى الخارج على حساب سيادة لبنان واليوم نطالب الجيش بإخبارنا حقيقة ما حصل
فارس سعيد للـLBCI: ما حصل هو رسالة تم توجيهها الى الخارج على حساب سيادة لبنان واليوم نطالب الجيش بإخبارنا حقيقة ما حصل
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LBCI News Lebanon
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