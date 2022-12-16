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16 كانون الأول 2022 - 04:11
16/12/2022 04:11:09
فارس سعيد للـLBCI: إذا لم يكن "حزب الله" هو الفاعل فعليه إخبارنا من الذي قام بهذا العمل وهذا الحادث مدبّر للفت انتباه جهة معيّنة
فارس سعيد للـLBCI: إذا لم يكن "حزب الله" هو الفاعل فعليه إخبارنا من الذي قام بهذا العمل وهذا الحادث مدبّر للفت انتباه جهة معيّنة
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