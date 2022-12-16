آخر الأخبار
16 كانون الأول 2022 - 04:17
16/12/2022 04:17:57
فارس سعيد للـLBCI: ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات
فارس سعيد للـLBCI: ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار فاجأني,للـLBCI,سعيد,فارس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً