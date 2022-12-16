فارس سعيد للـLBCI: ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات