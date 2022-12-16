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16 كانون الأول 2022 - 04:17
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فارس سعيد للـLBCI: ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات

فارس سعيد للـLBCI: ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار فاجأني,للـLBCI,سعيد,فارس,
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فارس سعيد للـLBCI: ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات
Lebanon News
 
 
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