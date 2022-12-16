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16 كانون الأول 2022 - 10:31
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بدء اللقاء التشاوري بين الوزراء الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي

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بدء اللقاء التشاوري بين الوزراء الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
Lebanon News
 
 
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