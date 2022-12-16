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16 كانون الأول 2022 - 12:23
16/12/2022 12:23:13
معلومات الـLBCI: الإقتراح داخل اللقاء التشاوري أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة لتحديد ما هو طارىء وكيفية آلية اصدار المراسيم
معلومات الـLBCI: الإقتراح داخل اللقاء التشاوري أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة لتحديد ما هو طارىء وكيفية آلية اصدار المراسيم
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