الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير لـ"عشرين 30" : حصل تواصل بين حزب الله وقوّات اليونيفيل بعد الحادثة ومن الممكن أن نشهد على زيارة لوفد من حزب الله إلى اليونيفيل