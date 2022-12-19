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19 كانون الأول 2022 - 15:56
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الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير لـ"عشرين 30" : حصل تواصل بين حزب الله وقوّات اليونيفيل بعد الحادثة ومن الممكن أن نشهد على زيارة لوفد من حزب الله إلى اليونيفيل

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الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير لـ&quot;عشرين 30&quot; : حصل تواصل بين حزب الله وقوّات اليونيفيل بعد الحادثة ومن الممكن أن نشهد على زيارة لوفد من حزب الله إلى اليونيفيل
Lebanon News
 
 
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