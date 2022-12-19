مدير تحرير جريدة النهار غسان الحجار لـ"عشرين 30": من الممكن أن تكون قطر المدخل إلى تدويل الأزمة في لبنان ولكن ليس لديها القدرة الفعلية لفرض الحل لأن علينا أن ننتظر دور السعودية وايران الذين لديهما التأثير الأكبر