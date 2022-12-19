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19 كانون الأول 2022 - 16:28
19/12/2022 16:28:35
مدير تحرير جريدة النهار غسان الحجار لـ"عشرين 30": من الممكن أن تكون قطر المدخل إلى تدويل الأزمة في لبنان ولكن ليس لديها القدرة الفعلية لفرض الحل لأن علينا أن ننتظر دور السعودية وايران الذين لديهما التأثير الأكبر
مدير تحرير جريدة النهار غسان الحجار لـ"عشرين 30": من الممكن أن تكون قطر المدخل إلى تدويل الأزمة في لبنان ولكن ليس لديها القدرة الفعلية لفرض الحل لأن علينا أن ننتظر دور السعودية وايران الذين لديهما التأثير الأكبر
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