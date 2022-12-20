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20 كانون الأول 2022 - 04:44
20/12/2022 04:44:20
مريض في مستشفى St. John - جونية بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- .. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70384407
مريض في مستشفى St. John - جونية بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- .. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70384407
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LBCI News Lebanon
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