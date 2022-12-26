آخر الأخبار
26 كانون الأول 2022 - 01:14
Back

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية Lebanon, news ,lbci ,أخبار قتيل,التحكم,غرفة,احصاءات,
episodes
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و5 جرحى في 5 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً