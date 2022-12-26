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26 كانون الأول 2022 - 17:31
26/12/2022 17:31:11
بركات لـ"عشرين 30": ممكن أن نحذف بعض الأصفار من الليرة اللبنانية ولكن لا أعتقد أننا نستطيع الغاء العملة الوطنية بشكل كامل والاعتماد على الدولار
بركات لـ"عشرين 30": ممكن أن نحذف بعض الأصفار من الليرة اللبنانية ولكن لا أعتقد أننا نستطيع الغاء العملة الوطنية بشكل كامل والاعتماد على الدولار
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LBCI News Lebanon
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