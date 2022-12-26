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26 كانون الأول 2022 - 17:31
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بركات لـ"عشرين 30": ممكن أن نحذف بعض الأصفار من الليرة اللبنانية ولكن لا أعتقد أننا نستطيع الغاء العملة الوطنية بشكل كامل والاعتماد على الدولار

بركات لـ"عشرين 30": ممكن أن نحذف بعض الأصفار من الليرة اللبنانية ولكن لا أعتقد أننا نستطيع الغاء العملة الوطنية بشكل كامل والاعتماد على الدولار Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,بركات,
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بركات لـ&quot;عشرين 30&quot;: ممكن أن نحذف بعض الأصفار من الليرة اللبنانية ولكن لا أعتقد أننا نستطيع الغاء العملة الوطنية بشكل كامل والاعتماد على الدولار
Lebanon News
 
 
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