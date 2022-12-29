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29 كانون الأول 2022 - 03:45
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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشاره,الكاردينال,الماروني,البطريرك,
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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي
Lebanon News
 
 
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