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29 كانون الأول 2022 - 03:45
29/12/2022 03:45:00
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي
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LBCI News Lebanon
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