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29 كانون الأول 2022 - 10:57
29/12/2022 10:57:11
وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل
وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل
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LBCI News Lebanon
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