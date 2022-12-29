آخر الأخبار
29 كانون الأول 2022 - 10:57
Back

وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل

وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء,الطاقة,وزير,
episodes
وزير الطاقة عن ملف الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً