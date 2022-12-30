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30 كانون الأول 2022 - 02:33
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التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي كفردبيان - حدث بعلبك وعيناتا - الارز

التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي كفردبيان - حدث بعلبك وعيناتا - الارز Lebanon, news ,lbci ,أخبار المقطوعة,الجبلية,الطرقات,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي كفردبيان - حدث بعلبك وعيناتا - الارز
Lebanon News
 
 
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