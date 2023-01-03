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03 كانون الثاني 2023 - 15:59
03/01/2023 15:59:45
نصار لـ "حوار المرحلة": الوزير حجار لن يقدم الطعون بكل المراسيم وقرار مجلس شورى الدولة مُلزم
نصار لـ "حوار المرحلة": الوزير حجار لن يقدم الطعون بكل المراسيم وقرار مجلس شورى الدولة مُلزم
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