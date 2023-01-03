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03 كانون الثاني 2023 - 16:50
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نصار لـ "حوار المرحلة": النكد السياسي وراء عدم نجاح خطة الكهرباء و67 وزيرًا وافقوا على خطة الطاقة بالحكومات المتعاقبة

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نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: النكد السياسي وراء عدم نجاح خطة الكهرباء و67 وزيرًا وافقوا على خطة الطاقة بالحكومات المتعاقبة
Lebanon News
 
 
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