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03 كانون الثاني 2023 - 16:50
03/01/2023 16:50:35
نصار لـ "حوار المرحلة": النكد السياسي وراء عدم نجاح خطة الكهرباء و67 وزيرًا وافقوا على خطة الطاقة بالحكومات المتعاقبة
نصار لـ "حوار المرحلة": النكد السياسي وراء عدم نجاح خطة الكهرباء و67 وزيرًا وافقوا على خطة الطاقة بالحكومات المتعاقبة
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LBCI News Lebanon
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