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03 كانون الثاني 2023 - 17:02
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نصار لـ "حوار المرحلة": بغياب الاصلاحات والنية السياسية وحكومة ورئاسة جمهورية هناك حاكم مصرف لبنان يتدخل وخطوته برفع دولار صيرفة هو "سيف ذو حدين" وانا اسأل اين المجلس النيابي مع مشاريع الاصلاحات؟

نصار لـ "حوار المرحلة": بغياب الاصلاحات والنية السياسية وحكومة ورئاسة جمهورية هناك حاكم مصرف لبنان يتدخل وخطوته برفع دولار صيرفة هو "سيف ذو حدين" وانا اسأل اين المجلس النيابي مع مشاريع الاصلاحات؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: بغياب الاصلاحات والنية السياسية وحكومة ورئاسة جمهورية هناك حاكم مصرف لبنان يتدخل وخطوته برفع دولار صيرفة هو &quot;سيف ذو حدين&quot; وانا اسأل اين المجلس النيابي مع مشاريع الاصلاحات؟
Lebanon News
 
 
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