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03 كانون الثاني 2023 - 17:17
03/01/2023 17:17:47
نصار لـ "حوار المرحلة": رفعنا عدد السياح وفي العام 2022 والكتلة النقدية التي دخلت تتجاوز المليار دولار واريد تطبيق لامركزية سياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات السياحية والنقابات
نصار لـ "حوار المرحلة": رفعنا عدد السياح وفي العام 2022 والكتلة النقدية التي دخلت تتجاوز المليار دولار واريد تطبيق لامركزية سياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات السياحية والنقابات
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