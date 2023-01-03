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03 كانون الثاني 2023 - 17:17
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نصار لـ "حوار المرحلة": رفعنا عدد السياح وفي العام 2022 والكتلة النقدية التي دخلت تتجاوز المليار دولار واريد تطبيق لامركزية سياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات السياحية والنقابات

نصار لـ "حوار المرحلة": رفعنا عدد السياح وفي العام 2022 والكتلة النقدية التي دخلت تتجاوز المليار دولار واريد تطبيق لامركزية سياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات السياحية والنقابات Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: رفعنا عدد السياح وفي العام 2022 والكتلة النقدية التي دخلت تتجاوز المليار دولار واريد تطبيق لامركزية سياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسات السياحية والنقابات
Lebanon News
 
 
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