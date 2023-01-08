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08 كانون الثاني 2023 - 15:06
08/01/2023 15:06:23
مناصرون لبولسونارو يقتحمون أيضا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا
مناصرون لبولسونارو يقتحمون أيضا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا
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