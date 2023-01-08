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08 كانون الثاني 2023 - 15:55
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وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": المتغيّر الوحيد في جلسة الانتخاب المقبلة قد يكون موقف التيار الوطني الحر الذي يبدو أنه سيسمي شخصية للرئاسة والأمر قد يساهم في خلط الاوراق

وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": المتغيّر الوحيد في جلسة الانتخاب المقبلة قد يكون موقف التيار الوطني الحر الذي يبدو أنه سيسمي شخصية للرئاسة والأمر قد يساهم في خلط الاوراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,وائل,
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وائل أبو فاعور لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: المتغيّر الوحيد في جلسة الانتخاب المقبلة قد يكون موقف التيار الوطني الحر الذي يبدو أنه سيسمي شخصية للرئاسة والأمر قد يساهم في خلط الاوراق
Lebanon News
 
 
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