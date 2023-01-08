وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": المتغيّر الوحيد في جلسة الانتخاب المقبلة قد يكون موقف التيار الوطني الحر الذي يبدو أنه سيسمي شخصية للرئاسة والأمر قد يساهم في خلط الاوراق