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08 كانون الثاني 2023 - 16:26
08/01/2023 16:26:58
هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": أول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في اطار برنامج "أمان" على ان نبدأ بالمجموعة الثانية أي 75000 عائلة أخرى
هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": أول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في اطار برنامج "أمان" على ان نبدأ بالمجموعة الثانية أي 75000 عائلة أخرى
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