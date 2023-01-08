هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": أول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في اطار برنامج "أمان" على ان نبدأ بالمجموعة الثانية أي 75000 عائلة أخرى