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08 كانون الثاني 2023 - 16:26
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هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": أول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في اطار برنامج "أمان" على ان نبدأ بالمجموعة الثانية أي 75000 عائلة أخرى

هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": أول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في اطار برنامج "أمان" على ان نبدأ بالمجموعة الثانية أي 75000 عائلة أخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حجار,هكتور,
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هكتور حجار لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: أول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في اطار برنامج &quot;أمان&quot; على ان نبدأ بالمجموعة الثانية أي 75000 عائلة أخرى
Lebanon News
 
 
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