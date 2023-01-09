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09 كانون الثاني 2023 - 04:10
09/01/2023 04:10:45
هارون للـLBCI: هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي وأول الأسباب رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية ما رفع الكلفة الاستشفائية بشكل كبير فالجهات الضامنة الرسمية لم تعد تتحمل الفواتير الفعلية
هارون للـLBCI: هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي وأول الأسباب رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية ما رفع الكلفة الاستشفائية بشكل كبير فالجهات الضامنة الرسمية لم تعد تتحمل الفواتير الفعلية
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