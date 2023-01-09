عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط لـ "عشرين 30": أتى طلب من وزير النفط القطري في شهر 10 للاستحواذ على الحصة التي تخلت عنها نوفاتك ومن بعدها تم توكيلنا بدراسة ملف قطر