آخر الأخبار
09 كانون الثاني 2023 - 15:53
Back

عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط لـ "عشرين 30": أتى طلب من وزير النفط القطري في شهر 10 للاستحواذ على الحصة التي تخلت عنها نوفاتك ومن بعدها تم توكيلنا بدراسة ملف قطر

عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط لـ "عشرين 30": أتى طلب من وزير النفط القطري في شهر 10 للاستحواذ على الحصة التي تخلت عنها نوفاتك ومن بعدها تم توكيلنا بدراسة ملف قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار وسام,البترول,إدارة,هيئة,
episodes
عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط لـ &quot;عشرين 30&quot;: أتى طلب من وزير النفط القطري في شهر 10 للاستحواذ على الحصة التي تخلت عنها نوفاتك ومن بعدها تم توكيلنا بدراسة ملف قطر
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً