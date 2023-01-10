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10 كانون الثاني 2023 - 15:46
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رائد خورى لـ"حوار المرحلة" عن خطة الكهرباء: نصرف أموال المودعين ولن نستطيع تأمين الجباية جراء غياب الدولة و"هيدي منّا خطة" و"ما في بلد ولا دولة"

رائد خورى لـ"حوار المرحلة" عن خطة الكهرباء: نصرف أموال المودعين ولن نستطيع تأمين الجباية جراء غياب الدولة و"هيدي منّا خطة" و"ما في بلد ولا دولة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
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رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot; عن خطة الكهرباء: نصرف أموال المودعين ولن نستطيع تأمين الجباية جراء غياب الدولة و&quot;هيدي منّا خطة&quot; و&quot;ما في بلد ولا دولة&quot;
Lebanon News
 
 
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