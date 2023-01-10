آخر الأخبار
10 كانون الثاني 2023 - 15:46
10/01/2023 15:46:40
رائد خورى لـ"حوار المرحلة" عن خطة الكهرباء: نصرف أموال المودعين ولن نستطيع تأمين الجباية جراء غياب الدولة و"هيدي منّا خطة" و"ما في بلد ولا دولة"
رائد خورى لـ"حوار المرحلة" عن خطة الكهرباء: نصرف أموال المودعين ولن نستطيع تأمين الجباية جراء غياب الدولة و"هيدي منّا خطة" و"ما في بلد ولا دولة"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً