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11 كانون الثاني 2023 - 06:32
11/01/2023 06:32:42
وزير العدل هنري خوري: ما زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة ونأمل ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي
وزير العدل هنري خوري: ما زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة ونأمل ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي
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LBCI News Lebanon
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